Mercedes blijft in de F1 en zal niet vertrekken

Mercedes heeft herhaald dat het in de Formule 1 actief blijft en de vrees weggenomen dat de sport op het punt staat meer teams of fabrikanten te verliezen. Honda verbaasde afgelopen vrijdag de F1-wereld door zijn besluit aan te kondigen om te stoppen in de koningsklasse, waardoor topteam Red Bull Racing zonder motorleverancier zit vanaf 2022.

Met andere teams in duidelijke nood te midden van de coronacrisis, en geruchten dat andere fabrikanten hun toezeggingen heroverwogen, was er ook gerommel over de structuur van de betrokkenheid van Mercedes in de toekomst. Tijdens een investeerders- en analistenconferentie op dinsdag verwierp Mercedes' moederbedrijf Daimler speculatie dat het zich zou terugtrekken uit de Formule 1 door zijn nieuwe bedrijfsstrategie aan te kondigen.

F1-journalist Tobias Gruner van Auto Motor und Sport: "Een exit uit de Formule 1 is van tafel."

Inderdaad, Daimler kondigde aan dat het, ondanks een poging om zijn merken nauwer af te stemmen op elektrisch rijden, zijn prestatiegerichte AMG-merk vanaf 2021 in de F1 prominenter zou promoten.

F1 nog steeds relevant

Ola Kallenius, CEO van Damiler, gebruikte het voorbeeld van de nieuwe hypercar van Project One om te bewijzen dat de hybride motortechnologie van de Formule 1 nog steeds relevant is voor Mercedes. Kallenius: "We zullen de technologie die we in de Formule 1 hebben ontwikkeld, in de toekomst gebruiken voor hybride wagens en andere interessante technologieën en die in onze AMG-auto's gebruiken."

"Met Project One nemen we een Formule 1-aandrijflijn en zetten deze op de weg, dus het is voor ons vanzelfsprekend om in de toekomst nog meer Formule 1 te gebruiken voor AMG."