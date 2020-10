'Mazepin ook in gesprek met AlphaTauri'

Honda vertrekt als motorpartner van Red Bull Racing en AlphaTauri doordat het vertrekt uit de F1 als fabrikant. Dit zorgt voor allerlei problemen, zowel bij de genoemde F1-teams als ook bij de F1 op lange termijn aangezien er nog maar drie fabrikanten actief zijn.

Daarnaast zal het interessant worden welke keus Red Bull maakt op het gebied van de coureurs. Max Verstappen rijdt uiteraard voor Red Bull Racing, maar of Alex Albon naast hem rijdt in 2021 is nog altijd de vraag. Hetzelfde scenario speelt zich af bij AlphaTauri. Pierre Gasly is zeker van zijn zitje, maar de coureur naast hem voor 2021 is nog altijd niet bekend. Daniil Kvyat moet vrezen voor zijn toekomst.

Aanvankelijk was Honda druk bezig met het pushen van Yuki Tsunoda maar door het vertrek van Honda zijn de kansen van de Japanse coureur significant afgenomen. Tsunoda is nog altijd een optie voor Red Bull aangezien Marko van hem gecharmeerd is en er wordt in de wandelgangen gesproken dat Tsunoda een stoeltje krijgt als Honda de motoren wil verkopen aan Red Bull, zodat het Oostenrijkse team zelf de motoren kan ontwikkelen.

Mazepin in gesprek met Marko

Inmiddels is er een nieuwe gegadigde die aast op het stoeltje van Kvyat. Nikita Mazepin rijdt dit jaar F2 maar zijn vader Dmitry wil hem volgend jaar actief hebben in de F1. Vader Mazepin zou ook een overnamebod op Haas hebben gedaan, maar de vraag is of het geaccepteerd zal worden.

Volgens bronnen in de paddock sprak Helmut Marko vorig weekend in Rusland uitgebreid met Dmitry Mazepin over de gang van zaken en wat zijn plannen zijn. Ongetwijfeld zal er ook gesproken zijn over het geld wat er meegebracht moet worden, mocht het tot een overeenkomst komen.