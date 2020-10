Christian Horner: "Ik heb nooit CEO van de F1 willen worden"

Christian Horner zou op de shortlist hebben gestaan ​​voor de positie van F1 CEO. Horner houdt zelf echter vol dat hij erg blij is waar hij zit en niet weg zou willen bij Red Bull Racing. Eerder vorige maand kwamen er geruchten over wie Chase Carey zou vervangen als CEO van de F1. Uiteindelijk kondigde de FOM voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali aan als opvolger van de Amerikaan Carey.

De Italiaan begint in januari 2021 aan de baan en verslaat Horner en zijn Mercedes-tegenhanger Toto Wolff. Horner heeft echter geen problemen met de aanstelling van Domenicali, want hij is erg blij bij Red Bull. De 46-jarige, de langstzittende teambaas op de grid van vandaag, is sinds 2005 de leider van Red Bull Racing.

Toen Horner gevraagd werd naar de rol als F1 CEO en zijn eigen rol van teambaas zei hij: "Ik geniet van alles wat ik doe. Ik geniet van wedstrijden, ik geniet van de rol die ik vervul. Ik ben nu, geloof het of niet, de langstzittende teambaas in de Formule 1 en het is in een flits voorbij gegaan. Mijn motivatie is om het team weer in een winnende positie te krijgen."

"Ik hou van racen, ik hou van wedstrijden, ik werk graag met de mensen die deel uitmaken van ons team. Ik voel een verantwoordelijkheid voor hen, voor Red Bull en dus voor mij is het niet eens iets dat ik in deze fase van mijn carrière zou overwegen."

Horner blij met Domenicali

De Engelsman denkt dat Domenicali de juiste man is om de Formule 1 een nieuw tijdperk in te leiden. Hoewel de benoeming van de 55-jarige Italiaan betekent dat drie van de topbanen van F1 in handen zijn van voormalig Ferrari-personeel met Jean Todt als de FIA-president en de sportieve baas van Ross Brawn F1.

Horner is blij met de aanstelling van Domenicali: "Ik denk dat Stefano een geweldige kandidaat is. Ik vind hem een ​​geweldige kerel. We raceten tegen hem tijdens de kampioenschappen van 2010 en '12. Hij had altijd ontzettend veel integriteit, hij was een gentleman en ik denk dat hij een aanwinst zal zijn voor de sport, hij zal een aanwinst zijn voor Liberty."

"Hij heeft dat respect en begrip voor anderen en ik denk dat naarmate de sport evolueert, hij er veel aan zal bijdragen, dus ja, ik heb geen klachten van onze kant. Wat mijn eigen focus betreft, ik wil dit team gewoon weer in een winnende positie krijgen. Mercedes heeft het al veel te veel jaren op zijn eigen manier kunnen doen waardoor ze nu domineren."