Jos Verstappen: "Mag hopen dat de coronacrisis snel voorbij is"

Jos Verstappen, de vader van Red Bull-coureur Max Verstappen, zegt te hopen dat de coronacrisis snel voorbij is in de Formule 1. Zeven maanden en tien races in het corona-tijdperk van de sport, heeft de F1 nu het hoogste aantal positieve infecties in één week geregistreerd; 10 gevallen.

Ze werden allemaal door de FIA ​​omschreven als 'ondersteunend personeel', en het nieuws komt slechts enkele dagen na de grootste menigte toeschouwers van het seizoen in Sochi. In Rusland zaten over het hele weekend volgens berichten meer dan 100.000 fans op de tribunes, zonder mondkapjes of afstand van elkaar.

Helmut Marko omschrijft tegen Speed Week wat hij constateerde: "Er was daar een geweldig leven - goed gehumeurde fans, mooi weer, een goede sfeer in de stad. Buiten de paddock waren er maar heel weinig mensen die maskers droegen."

De FIA ​​stond er echter op dat de aanwezigheid van fans in Rusland de situatie niet had beïnvloed aangezien het publiek de F1-bubbel niet mocht betreden volgens het geldende protocol.

Dat gezondheidsprotocol is bij sommigen echter niet populair, onder andere bij de vader van Max Verstappen, Jos. De voormalig F1-coureur zei hierover: "Ik ben blij dat er races zijn, maar ik hoop dat deze tijd snel voorbij is voor de Formule 1 - voor de teams, de coureurs en de fans."

Situatie onhoudbaar

Marko denkt dat de huidige situatie op de lange termijn onhoudbaar is. De Red Bull-adviseur: "We kunnen zo niet doorgaan met de beperkende maatregelen. We hadden een coureur wiens vriendin besmet was en hij niet. Een andere coureur van ons was op een feestje waar drie besmette mensen aanwezig waren, maar hij zelf bleek negatief getest."