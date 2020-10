Toto Wolff: "Mogelijk koopt Sebastian Vettel aandelen Aston Martin"

Sebastian Vettel zou aandelen in Aston Martin kunnen kopen. Dat zegt Toto Wolff, die onlangs voor opschudding zorgde door zich met een klein aandeel in het nieuwe Aston Martin-project van Lawrence Stroll te kopen.

Wolff had de vertrekkende Ferrari-coureur Vettel ook actief aangemoedigd om in 2021 over te stappen naar Racing Point, dat volgend jaar de naam Aston Martin zal krijgen.

In gesprek met Auto Bild zegt de Oostenrijkse Mercedes-teambaas: "Sebastian is in de eerste plaats een coureur. Het gaat om de prestaties op de baan. Maar dat betekent niet dat hij misschien ook niet een paar aandelen koopt, vooral niet als het bedrijf nog steeds laag wordt gewaardeerd. Dan is er natuurlijk op dit moment een mooie kans."

Wolff vervolgt: "Ik heb ook aandelen in Aston Martin. Alleen vanuit het perspectief van een fan denk ik dat het geweldig is dat Sebastian daar naartoe gaat. Duitsland is de op één na belangrijkste markt voor Aston Martin."