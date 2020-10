Ralf Schumacher: "Red Bull moet eigen motor bouwen"

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zegt dat Red Bull zijn eigen motoren moet gaan bouwen zodra Honda de Formule 1 verlaat. Honda liet vrijdag een bom vallen door aan te kondigen dat ze aan het einde van het seizoen 2021 gaan vertrekken uit de F1, waardoor Red Bull en AlphaTauri voor 2022 een nieuwe motorleverancier nodig hebben.

Nadat ze hun doelen hadden bereikt om een ​​winnende Formule 1-motor te produceren, heeft Honda besloten 'te streven naar de realisatie van koolstofneutraliteit tegen 2050'.

Dat laat in theorie Red Bull over met slechts één realistische optie, namelijk een terugkeer naar de krachtbronnen van Renault. Een dergelijke stap is echter makkelijker gezegd dan gedaan, gezien het feit dat de twaalfjarige relatie van Red Bull en Renault in puin lag op het moment dat ze in 2018 uit elkaar gingen.

Mercedes en Renault

Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull haar eigen motoren gaan bouwen, dat volgens hem de oplossing is van het probleem. Op Sky Duitsland zei Ralf: "Red Bull moet nu een nieuwe motorpartner vinden. Mercedes zal niet mogelijk zijn. De relatie is er gewoon niet, althans nog niet."

"Er is een soortgelijk probleem met Renault. Ik denk niet dat ze daar ook helemaal gelukkig waren, en nu Renault-teambaas Cyril Abiteboul de nieuwe CEO van Alpine is, zal het moeilijk worden. Maar je hebt natuurlijk nog tot eind 2021."

Eigen motor Red Bull

"Een haalbare optie zou kunnen zijn om je eigen motor te bouwen. Red Bull heeft de kracht en mogelijkheden, en in dat geval een partner met Honda, van wie je de touwtjes in handen kunt nemen en het geheel kunt voortzetten."

"Vanaf eind 2021 is de motor min of meer bevroren. Tot die tijd gaat Honda ook vol gas, want volgend jaar wil het racen voor het WK. Vanuit dat oogpunt zou dat ook een alternatief kunnen zijn."