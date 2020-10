Honda kiest verrassend voor langer verblijf als motorleverancier in IndyCar

Waar Honda vrijdag nog bekendmaakte de Formule 1 de rug toe te keren als motorleverancier, om zich meer te kunnen focussen op elektrische aandrijvingen, maakt het Japanse bedrijf zaterdag bekend dat ze in ieder geval tot 2029 motoren zullen leveren aan het IndyCar-kampioenschap. Hoewel de afdeling die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de IndyCar-motoren compleet losstaat van de Formule 1-activiteiten is de verlenging uiterst opmerkelijk.

De IndyCar gaat namelijk in 2023 overstappen naar een V6 hybride-motor met dubbele turbo. Er is dus geenszins sprake van een overstap naar een volledig elektrische aandrijving en hoewel de formule iets simpeler is dan de huidige Formule 1-motoren, lijkt het niet echt te passen binnen de eerdere communicaties van het Japanse bedrijf.

De president van Honda Performance Development, Ted Klaus, verklaart de verlenging echter als volgt: "Honda verwelkomt de toekomstgerichte stappen die de IndyCar onderneemt. Deze stappen reflecteren de inzet van Honda om hoogwaardige elektrische producten te ontwikkelen en produceren, die de uitdagingen in de industrie en de tevredenheid van de klanten waarborgen."