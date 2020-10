Renault: "Wij willen motoren leveren aan Red Bull en AlphaTauri"

Renault zal aan zijn verplichtingen voldoen, zoals de reglementen voorschrijven, als Red Bull om een ​​motorlevering vraagt ​​nadat Honda eind 2021 de Formule 1 verlaat. Dat zei Renault-teambaas Cyril Abiteboul, gisteravond. Honda kondigde eerder hun vertrek aan, waardoor Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri op zoek moeten naar een nieuwe motorpartner.

In het sportief reglement van de F1 staat dat "elke fabrikant, als de FIA ​​daarom vraagt, aan minstens drie teams moet leveren."

Mercedes zal volgend jaar vier teams leveren, waarbij Ferrari drie klantenteams heeft, Honda twee en Renault alleen hun eigen fabrieksteam.

Renault wil Red Bull helpen

Reuters vroeg Abiteboul of Renault bereid is om motoren te leveren aan Red Bull Racing en AlphaTauri: "We kennen de voorschriften en we zullen ons aan de voorschriften houden. Ze hebben nog geen verzoek ingediend maar er is nog voldoende tijd om de situatie te bespreken."

De regels bieden de motorfabrikanten tot mei volgend jaar een venster om de FIA ​​te laten weten aan welke teams ze willen leveren. Abiteboul: "Ik denk dat het pas op dat moment zal worden besproken als Red Bull er niet in slaagt een oplossing te vinden, en ik hoop echt dat dit niet het geval zal zijn."

"Als je aan een sport deelneemt, moet je de verplichtingen aanvaarden die eraan verbonden zijn. Het maakt wat ons betreft deel uit van het sportreglement en daar zouden we aan voldoen."

Relatie Red Bull en Renault

De liefde tussen Renault en Red Bull raakte zo bekoeld door de slechte prestaties van de motor in het V6-turbotijdperk dat in 2014 begon, dat ze de motoren van de Franse fabrikant gebruikten onder het merk Tag Heuer. Red Bull Racing stapte in 2019 over naar Honda en won tot nu toe 4 races met het Japanse bedrijf.