Romain Grosjean: "Oude onderdelen belemmeren Haas"

Romain Grosjean heeft gezegd dat het gebruik van oude onderdelen van hun auto's een van de factoren is die het concurrentievermogen van Haas dit seizoen verminderen. Haas heeft dit jaar tot dusverre slechts één WK-punt verzameld en zelfs toen was het het resultaat van een geïnspireerde strategische beslissing tijdens de formatieronde voor de Hongaarse Grand Prix, toen ze Kevin Magnussen en Grosjean banden lieten wisselen op een opdrogende baan.

Het radiogesprek was eigenlijk illegaal en er werd een tijdstraf opgelegd, maar het was niet genoeg om Magnussen uit de punten te laten vallen en hij belandde in P10.

Desalniettemin was Haas verder niet competitief voor een groot deel van het seizoen en werd het niet geholpen door de beslissing om de VF-20 niet te upgraden tijdens een 'coronaseizoen' met al drie triple-headers, met de focus van het team duidelijk op 2021 en 2022.

Geen nieuwe onderdelen voor Haas

Een Ferrari-motor die de prestaties van zijn rivalen Mercedes, Honda en Renault mist, heeft ook invloed gehad op de vooruitzichten van Haas, terwijl Grosjean een andere factor in de mix heeft gegooid: een gebrek aan beschikbare nieuwe componenten.

Romain Grosjean: "We hadden de crash in Mugello waar de auto totaal beschadigd was en we moesten veel onderdelen vervangen. Op de vrijdag van de Russische Grand Prix werkten sommige niet zoals ze hadden moeten zijn, dus hebben we ze vervangen."

"We zijn de auto niet aan het ontwikkelen, dus hoe meer hij rijdt, hoe groter de kans dat we achteruit gaan als anderen zich ontwikkelen. Wat er gebeurt, is dat we minder vaak nieuwe onderdelen gebruiken dan in een normaal jaar en daarom worden bij een crash de onderdelen die het beste waren vernietigd. Dan ga je voor de op een na beste, enzovoort, dus ik denk dat dat een beetje de inconsistentie tot nu toe kan verklaren."

"Qua setup krijgen we de wagen onder de knie en doen geweldig werk. Maar onthoud dat dit dezelfde auto is die tijdens de wintertests in Barcelona werd gebruikt."