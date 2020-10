Honda: "Red Bull en Max Verstappen krijgen in 2021 compleet nieuwe motor"

Honda verlaat de Formule 1 aan het einde van het seizoen 2021 en brengt daarmee de F1-wereld in shock. Vrijwel niemand had zien aankomen dat de Japanse fabrikant stopt met de F1, nu het eindelijk langzaam wat beter lijkt te gaan. Het plan was in 2015 om terug te keren in de F1 en voor de wereldtitel te gaan maar de conclusie is dat op dit moment slechts 10 overwinningen het maximale is wat Honda eruit heeft weten te halen.

Dankwoord Honda aan Red Bull

Honda-president Takahiro Hachigo zegt in de verklaring van Honda dat het blij is met Red Bull Racing: "Met Red Bull Racing, ons topteam dat goed is ingesteld om te winnen, hebben we ons een duidelijk doel gesteld om de titels te winnen en een sterk partnerschap tot stand te brengen. Als resultaat hebben we onze hoge concurrentiekracht kunnen aantonen."

"Dankzij onze solide partnerschappen met beide teams en een hoge mate van competitiviteit die we hebben verdiend, hebben we drie overwinningen behaald tijdens het afgelopen seizoen en twee overwinningen dit seizoen tot nu toe. Namens Honda wil ik nogmaals onze dank uitspreken aan zowel Red Bull Racing als Scuderia AlphaTauri voor het realiseren van onze ambities om F1-races te winnen."

"In de F1 behaalde Honda een bepaald niveau van succes door ons doel te bereiken om overwinningen te behalen. Nu zullen we onze sterke punten gebruiken om innovaties te realiseren op het nieuwe gebied van het creëren van koolstofvrije motoren en energie en het realiseren van koolstofneutraliteit."

Nieuwe Honda motor in 2021

Ook blikt de president vooruit op 2021. Hij maakt bekend dat Honda in 2021 een compleet nieuwe motor zal bouwen voor Max Verstappen, die bij Red Bull op die manier tot het einde van het Honda-tijdperk mee kan doen om de overwinningen.

Hachigo: "We hebben dit seizoen nog zeven races en we introduceren een nieuwe krachtbron met verbeterde prestaties voor het volgende seizoen. Om te voldoen aan de verwachtingen die onze fans stellen aan Honda, zullen we samenwerken met Red Bull Racing en AlphaTauri om door te gaan met concurreren met onze uiterste inspanning en streven naar meer overwinningen tot het einde toe."