Albon uit frustraties: "Moeite met inhalen op de harde band"

Alexander Albon kende in Mugello een fijne afloop van het weekend door zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Twee weken later was het weer als vanouds en eindigde hij van de vier coureurs met een Honda-motor als laatste, zelfs achter de twee AlphaTauri-coureurs, op een tiende plaats.

Dat ene punt maakte de Thaise Brit niet heel blij. Hij startte op de vijftiende plaats en was in continue strijd tijdens de Russische Grand Prix. Vooral de eerste stint had Albon het moeilijk op de harde band.

Moeite met inhalen

Het zorgt opnieuw voor frustraties bij de teamgenoot van Max Verstappen. Albon: "Het was veel werk voor één punt en het was geen makkelijke race. We hadden in het begin moeite om in te halen en door het veld te komen op de harde band en dus verloren we veel tijd. Toen we wisselden naar de mediums was het een beetje beter en deden we zoveel als we konden, maar het was moeilijk om eruit te komen wat zorgde voor een frustrerende race."

Albon zegt dat hij tijdens de race problemen had met andere coureurs en daardoor niet echt goede ronden kon rijden. "Na de straf voor de versnellingsbak ging het vooral over schadebeperking in Sochi. Nu focus ik me al op Duitsland en hoop ik daar over twee weken een beter weekend te hebben dan nu in Rusland het geval was."