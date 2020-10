Ferrari gebruikte vetorecht zodat Wolff niet de nieuwe baas van F1 werd

Stefano Domenicali zal opgewassen moeten zijn tegen 'kunstmatige' maatregelen die de Formule 1 binnensluipen. Dat is de mening van Toto Wolff, die toegeeft dat hij een andere kandidaat was om Chase Carey op te volgen als de nieuwe CEO van de sport.

De vorige keer was hij ook kandidaat om Bernie Ecclestone op te volgen maar ook toen lukte het de Oostenrijker niet. De frustratie sijpelt door in zijn reactie en die ligt vooral bij zijn rivalen van Ferrari: "Iedereen weet dat ik voorbereidende besprekingen had met Greg Maffei, de CEO van Liberty Media, maar verder ging het niet. Er zou sowieso niets van zijn gekomen. Ferrari vond het niet leuk."

Onderbouwing Ferrari

Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontkent niet eens dat hij zijn veto uitsprak over de kandidatuur van Wolff als F1-baas. Hij vertelde aan Sky Italië: "Het is één van Ferrari's rechten om zijn veto uit te spreken tegen de opvolging van de rol van CEO van F1. Onze keuze met betrekking tot Toto was niet persoonlijk, aangezien ik denk dat hij net als Stefano een goed persoon had kunnen zijn voor de rol."

"Maar we vonden het niet juist dat een persoonlijkheid die vandaag rechtstreeks bij de Formule 1 betrokken is, was genomineerd. Stefano vertegenwoordigt een veel neutraal persoon die al vele jaren buiten deze omgeving zit."

"Het zou ook niet correct zijn geweest als Christian Horner die baan zou krijgen, zelfs Mattia Binotto niet", glimlachte hij. "Gewoon vanwege onze betrokkenheid bij de F1 vandaag."

Wolff steunt keus voor Domenicali

Voormalig Ferrari-baas Domenicali verhuist na jaren als CEO van Lamborghini naar de topbaan in de F1 en met het volledige respect van de hele paddock. Wolff staat echter wel achter de keuze, zo stelt hij: "De allerbeste professional zou de sport moeten leiden, en dat is Stefano Domenicali. Ik denk dat er een zeer correcte keuze is gemaakt."

En met voorstellen zoals de reverse-grid kwalificerende sprintrace die de ronde doet, denkt Wolff dat de ervaring van Domenicali van onschatbare waarde zal zijn voor de F1. Wolff: "Omdat hij de wereld van de Formule 1 zo goed kent, komt de sport op de voorgrond. Ik denk dat hij zal proberen de introductie van allerlei kunstmatige maatregelen te voorkomen, omdat hij enerzijds de belangen van het publiek begrijpt en anderzijds een voorstander is van pure sport."

"De juiste balans vinden is erg moeilijk, maar ik denk dat hij het kan. Natuurlijk zal hij proberen ons af te remmen, maar dat hoort erbij", zei Wolff.