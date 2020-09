Toto Wolff is het oneens met straffen Hamilton vanwege reglement

Bij Mercedes vinden ze het niet juist dat Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Rusland in totaal een straf van tien seconden kreeg. Teambaas Toto Wolff vindt dat er ruimte is voor interpretatie en stelt dat de straf van de stewards te zwaar is.

In gesprek met Sky Sports was Wolff blij met de overwinning van Bottas: "Het is een geweldig resultaat. Valtteri reed vandaag een schitterende race. Hij maakte geen fouten en slaagde er goed in om de banden te managen."

Grijs gebied reglement

Een een-tweetje finishen was dit keer geen optie voor Mercedes, want Hamilton kreeg van de stewards een tijdstraf van tien seconden. De teambaas van Mercedes is het niet helemaal eens met die beslissing. Hij geeft uitleg en ziet een grijs gebied in de reglementen: "Ze zeiden dat het niet is waar je normaal gesproken een proefstart doet en daar ben ik het mee eens. Maar in de aantekeningen van de wedstrijdleiding staat dat je een proefstart mag maken na de lijnen aan de rechterkant. Dat is wat Lewis deed."

In ieder geval is het laatste woord over de straf nog niet gesproken. "Er is ruimte voor interpretatie. We moeten analyseren waarom we allemaal samen de fout hebben gemaakt. Lewis heeft in zijn leven veel tegenslagen meegemaakt en we vinden de straf allemaal te hard."

"Zoals we in het verleden altijd hebben gedaan; we winnen en verliezen samen. We analyseren wat we beter hadden kunnen doen en hoe we kunnen verbeteren. Toch moeten we als team tevreden zijn met een eerste en derde plaats. Ik ben blij voor Valtteri want een overwinning is en blijft een overwinning."