Nico Rosberg en Lewis Hamilton in discussie na de race in Spanje

Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren van 2013 tot en met 2016 teamgenoten bij Mercedes F1. De twee waren erg gewaagd aan elkaar en waren allebei uit op de titel. Het ging wel eens mis. De coureurs reden elkaar soms gewoon aan en kregen vaak ruzie.

Nico Rosberg is inmiddels commentator bij SkySports en doet onder andere dingen achter de schermen voor de Formule 1. Zijn aartsrivaal van destijds Lewis Hamilton is nog steeds actief in de koningsklasse van de autosport. De Brit is bijna onverslaanbaar en wint race na race en wereldkampioenschap na wereldkampioenschap. In 2016 was dit wel wat anders. Nico Rosberg en Lewis Hamilton konden de titel winnen, uiteindelijk trok de Duitse coureur aan het langste eind en wist de titel binnen te slepen in Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit.

Dat moment zit Lewis Hamilton nog steeds niet helemaal lekker. Hij wilde immers ook die titel winnen en dan zien dat je teamgenoot ermee vandoor gaat, is erg teleurstellend. Sinds dat moment zijn de twee niet de beste vrienden, al waren ze dat al niet meer in hun Mercedes-tijdperk. Zoals hierboven vernoemd hadden de twee coureurs vaak kleine opstootjes. De twee troffen elkaar na de race ergens op het terrein en Nico Rosberg probeerde een gesprek te voeren met de wereldkampioen, maar hij leek er niet heel veel zin in te hebben. Zie hieronder de beelden van het gesprek:

Wat er gezegd wordt door Nico Rosberg, is het volgende: "What’s up? I know we’re open but I feel like there’s a whole wall between us."

Of de relatie tussen de twee ooit nog goed komt, valt te betwijfelen. Al lijkt Rosberg nu een einde aan die periode te willen maken. De reacties onder de YouTube-video spreken ook van een goedmaker. Reacties als "pak een biertje en praat het goed" en "het is voorbij en klaar" menen dat de Formule 1-fans ook klaar zijn met het kinderachtige gedoe van de twee.