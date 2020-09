Sergio Perez wil naar Red Bull: "Zou niet twijfelen om teamgenoot van Max Verstappen te worden"

Sergio Perez zegt dat hij zonder twijfel een aanbod van Red Bull Racing zou accepteren om teamgenoot te worden van Max Verstappen. Twee weken nadat zijn vertrek bij Racing Point officieel werd deden in Sochi de geruchten de ronde dat de Mexicaanse coureur een voorcontract met Haas had getekend voor 2021.

Geen haast

Volgens het gerucht zou het nieuws deze week officieel gemaakt zou kunnen worden. Na de Russische Grand Prix reageerde Perez erop: "Er is nog niets getekend, maar er is enige vooruitgang. Laten we eens kijken hoe het gaat. Noch ikzelf, noch de teams hebben haast, dus laten we even wachten."

Sommige sceptici geloven niet in de geruchten van Perez en Haas. Zij gaven aan dat de 30-jarige coureur misschien niet geïnteresseerd is om te rijden voor een klein team achteraan de grid, zoals nu met Haas het geval is. Perez ziet dat anders, die wil uitdaging: "Ik heb een project nodig dat me motiveert om elke ochtend op te staan, te trainen en over de hele wereld te reizen."

Albon of Perez bij Red Bull

Een ander gerucht dat gaat is nog steeds de vervanging van Alex Albon bij Red Bull Racing. De Thaise Brit blijft worstelen in de wagen naast Max Verstappen en kreeg gisteren in de race ook weer flink op zijn broek van de Nederlander. Maar liefst 90 seconden, bijna een volledige ronde, was de achterstand van Albon op Verstappen en dat is niet voor het eerst.

Het is daarom niet opmerkelijk dat Red Bull mogelijk geïnteresseerd is in het contracteren van Perez ter vervanging van Alex Albon. Christian Horner verklaart echter steevast vertrouwen te hebben: "Onze intentie is absoluut om onze huidige coureurs te behouden. Alex heeft onze voorkeur. Het is onvermijdelijk dat je je bewust moet zijn van de andere opties die er zijn, maar het is onze absolute voorkeur en waarschijnlijkheid dat we onze huidige coureurs behouden."

Perez heeft interesse

Toen hem werd gevraagd naar Red Bull, maakte Perez echter duidelijk dat hij niet zou aarzelen om 'ja' te zeggen als er een bod werd gedaan. Perez kreeg de vraag of hij teamgenoot van Max Verstappen zou willen zijn in 2021: "Zonder twijfel. Het is een team dat de komende jaren zeker voor kampioenschappen gaat vechten."