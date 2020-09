Wat zijn de opties van Sergio Perez?

Sergio Perez kondigde vorige week in de avond aan dat hij na dit seizoen het team van Racing Point zal verlaten. De Mexicaan is verteld dat Sebastian Vettel zijn zitje in zal nemen en kon 'makkelijk' van hem af doordat Perez een ontsnappingsclausule in zijn contract had.

Haas F1

De toekomst van Perez is nog niet bekend en hij kijkt nu om zich heen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij lang zal moeten toekijken vanaf de zijlijn. Enkele jaren geleden was er al contact met Haas en teambaas Steiner was er als de kippen bij om te zeggen dat Perez op zijn shortlist staat voor 2021.

Het team van Haas heeft nog niet bekend gemaakt wie er volgend jaar de wagens besturen, maar de kans dat Romain Grosjean een keer moet vertrekken wordt steeds groter. Ook de plek van Kevin Magnussen is nog niet 100 procent zeker, maar hij voerde vorig weekend in Monza wel wat gesprekken.

Sergio Perez brengt bovendien veel sponsorgeld mee, iets waar het bij Haas aan schort. Een extra sponsorinkomen kan het Amerikaanse team daarom goed gebruiken.

Red Bull Racing

Een andere optie is mogelijk Red Bull. Het Oostenrijkse team zit met haar talenten in de maag. Max Verstappen presteert zoals ieder jaar naar behoren, en datzelfde kan inmiddels gezegd worden van Pierre Gasly. Alexander Albon presteert echter sinds zijn promotie naar het topteam ondermaats en datzelfde heeft Helmut Marko openlijk gezegd over Daniil Kvyat.

Max Verstappen heeft geen druk van een teamgenoot maar zegt ook dat het dit jaar niet relevant is omdat er niet voor de titel wordt gestreden. Toch zei de Nederlander dit weekend dat hij niet denkt dat Vettel beter zal presteren dan Perez heeft gedaan bij Racing Point.

Horner belt Perez over toekomst

Interessant gegeven is dat Red Bull-teambaas Christian Horner volgens het Spaanse Movistar afgelopen week heeft gebeld met Sergio Perez en gevraagd heeft naar zijn toekomstplannen. Wat er uit dat gesprek is gekomen is niet bekend, maar duidelijk is dat Horner niet voor niets belt.

Hiermee lijk de teambaas, samen met Helmut Marko, een back-up plan te willen hebben als Alex Albon de komende races opnieuw niet presteert. Dan zou het wel eens het laatste jaar bij Red Bull kunnen zijn voor Albon, waarna Sergio Perez vanuit het niets een topstoeltje krijgt naast Max Verstappen voor 2021.

Alfa Romeo

Een kleine kans is Alfa Romeo. Ook daar zijn de coureurs nog niet officieel bekend gemaakt en het voormalige team van Sauber is bekend met Perez aangezien hij hiermee in 2011 in de Formule 1 debuteerde.