FIA steward Mika Salo beticht van doorspelen informatie aan de media

FIA-steward Mika Salo ligt onder een vergrootglas. De Fin heeft een belangrijke positie bij de raceleiding tijdens een Grand Prix-weekend en was dit weekend één van de stewards tijdens de Russische Grand Prix. Volgens Motorsport-Total.com is Salo zijn boekje te buiten gegaan door informatie over de straf van Lewis Hamilton door te spelen aan de Finse TV-zender C More.

De Finse zender meldde dat de penalty voor Hamilton zou komen ruim voordat deze officieel werd aangekondigd. De informatie zou bij Mika Salo vandaag zijn gekomen, zo meldt het Duitse magazine. Tien minuten voordat door de stewards bekend werd gemaakt dat Hamilton tweemaal vijf seconden gestraft zou worden, meldden de commentatoren al dat de straf zou komen.

Wat nog opvallender is, is dat het onderzoek toen nog niet was afgerond. De Finse zender meldde ook dat Hamilton tweemaal twee strafpunten zou krijgen op zijn superlicentie. Dit waren er aanvankelijk nog maar twee geworden en na de race werd vroeg in de avond aangekondigd dat er helemaal afstand van zou worden gedaan.

Salo geeft vaker informatie

Het is overigens niet de eerste keer dat belangrijke informatie in een vroeg stadium wordt doorgegeven. Salo heeft zelf als commentator gewerkt en tijdens zijn taken als steward is het gebruikelijk dat de Finse televisie eerder over dit soort informatie beschikt, zo heeft de geschiedenis uitgewezen.

De vraag is wat de FIA ermee gaat doen als het gerucht klopt en welke gevolgen dit heeft voor de positie van Mika Salo.