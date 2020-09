Voormalig F1-teambaas Minardi: "F1 verkiest show boven veiligheid"

Gian Carlo Minardi heeft coureurs gesteund die vermoeden dat de Formule 1 de show boven veiligheid stelt. Na Mugello, de scène van een gevaarlijke herstart na een Safety Car, vroegen coureurs zich af of de sport de regels niet had aangepast om de entertainmentfactor te versterken. Lewis Hamilton sprak zich onder andere uit over dit onderwerp.

Voormalig F1-teameigenaar Minardi denkt dat het vooral om de show gaat: "Ik hou niet van deze Formule 1 omdat het koste wat het kost prioriteit geeft aan de show, en zelfs ten koste van de veiligheid. De regels zijn veranderd zonder ze eerst uit te proberen en het veroorzaakte ongelukken, chaos en crashes. De coureurs hebben in dat geval helemaal geen schuld."

De Italiaan zei echter dat hij het leuk vond om de coureurs te zien worstelen met de hoge snelheden op het 'old school' circuit van Mugello. "Mugello liet zien dat de coureurs niet langer gewend zijn om te racen op historische circuits met grind langs de kerbstones. Twaalf auto's aan de finish is iets dat we al een lange tijd niet hebben gezien."