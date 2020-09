Renault: "We praten met nieuwe partner voor afnemen motoren"

Na dit seizoen vertrekt Daniel Ricciardo bij Renault. Dat is niet het enige waar het Franse automerk mee te maken krijgt. Het team van McLaren gebruikte vorig jaar en dit jaar Renault-motoren maar zal in 2021 gebruik gaan maken van Mercedes-motoren.

Hierdoor is Renault de enige fabrikant die volgend jaar nog maar één team voorziet van motoren. Volgens Renault-teambaas Cyril Abiteboul is Renault echter in gesprek met een andere partner voor het afnemen van motoren.

Nu Renault er sterker uitziet in 2020 en nu volledig toegewijd is aan de sport en volgend jaar zal rijden onder de naam Alpine voor 2021, vertelde Abiteboul aan Auto Motor und Sport dat klanten nu weer naar Renault mogen kijken.

Abiteboul: "De Formule 1 zit vol verrassingen. We hebben nu een heel goed plan voor wat we in de toekomst willen. Misschien was dat hetgeen ontbrak voor McLaren en Daniel Ricciardo toen ze met ons samenwerkten. Nu de Renault-groep zich duidelijk heeft gecommitteerd aan de Formule 1, heb ik het gevoel dat mensen geïnteresseerd zijn om weer met ons te praten. Stabiliteit trekt potentiële partners aan."

Abiteboul niet blij met Racing Point

Waar de Fransman echter niet blij mee is, is de uitkomst van een technisch geschil rond Racing Point. De FIA ​​heeft bepaald dat, omdat dat team oude onderdelen van Mercedes koopt, het kan upgraden voor 2021 en die wijzigingen niet zullen worden meegeteld in de beperkte 'tokens' van toegestane wijzigingen.

"Racing Point kan nu veel meer veranderen dan wij kunnen voor volgend jaar. Dit is een duidelijk voordeel voor klanten die het model gebruiken om onderdelen te nemen die een jaar oud zijn."