Netflix volgt Mercedes en Hamilton in Rusland vanwege record Schumacher

Netflix volgt dit jaar voor het derde seizoen de Formule 1. In de paddock lopen diverse filmcrewleden rond die het reilen en zeilen van diverse F1-teams volgen en het leven in de paddock. Zo was een team van Netflix vorig jaar aanwezig in de pitbox van Mercedes tijdens de 125e verjaardag van het Duitse merk. De Grand Prix in Duitsland liep echter dramatisch af waarbij Bottas crashte en ook Hamilton er niet in slaagde om te winnen.

Dit weekend zal de crew die aanwezig de serie Drive to Survive filmt, weer aanwezig zijn in de pitbox van Mercedes. Lewis Hamilton kan in Rusland het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher evenaren en dat wil de crew uiteraard filmen.

Records Mercedes

Hamilton's overwinning in de Toscaanse Grand Prix van vorige week was de 90e van zijn carrière, waardoor hij het record van 91, dat Michael Schumacher in 2006 had gevestigd, bijna evenaart.

Mercedes heeft ook een onberispelijk record op Sochi te verdedigen dit weekend. Het team is nooit verslagen op dit circuit sinds het werd toegevoegd aan de kalender in 2014. Vier van die zes overwinningen staan op naam van Hamilton, plus één voor Valtteri Bottas en Nico Rosberg.