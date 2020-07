Jean Todt: "Michael Schumacher werkt aan eerste publiek optreden"

Voormalig Ferrari-baas Jean Todt zegt dat Michael Schumacher en zijn gezin werken aan de eerste openbare verschijning van de Formule 1-legende in zeven jaar. De zevenvoudig wereldkampioen is nog steeds aan het herstellen van het hersenletsel die hij opliep tijdens een ski-ongeluk in de Franse Alpen in december 2013, waarna hij zich heeft teruggetrokken uit het openbare leven omdat zijn toestand als een goed geheim werd bewaard.

De voormalige teambaas van Ferrari Jean Todt, die nu werkt als president van de FIA, vertelde de Mail zondag dat hij Schumacher heeft bezocht terwijl hij aan zijn herstel werkt in Genève, Zwitserland. De Fransman zei hierover in gesprek met Daily Mail: "Ik heb Michael vorige week gezien. Hij vecht. Ik hoop dat de wereld hem weer zal kunnen zien. Daar werken hij en zijn gezin naar toe."

Schumacher de beste ooit

Bij het terugkijken op de carrière van de Duitser in de sport, weigerde Todt te claimen dat Schumacher de beste F1-coureur ooit is. Todt zegt hierover: "Ik hou van Michael. Maar het is onmogelijk te zeggen wie de beste ooit is. Je hebt legendes als Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna en Michael. Je kunt alleen denken in termen van wie de beste is in een bepaalde generatie."

Lewis Hamilton kan dit seizoen het record van zeven wereldtitels van Schumacher evenaren, maar Todt houdt vol dat het weinig uitmaakt als het gaat om de erfenis van de Duitser. De goede vriend van Schumacher: "Ik weet dat het kan gebeuren dat Lewis Michael's record van de coureur met de meeste titels in de geschiedenis overtreft. Alle ingrediënten zijn aanwezig bij Mercedes om dat te doen. Ik vind het eerlijk gezegd niet erg."

"Ik herinner me dat ik in 2000 met Michael op het podium stond in Suzuka nadat hij zijn eerste titel met Ferrari had gewonnen en ik tegen hem zei dat ons leven nooit meer hetzelfde zou zijn."