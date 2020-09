Alexander Wurz: "Max Verstappen heeft alles in zich om records van Lewis Hamilton af te pakken"

Lewis Hamilton domineert de Formule 1 de laatste jaren en ook dit jaar is dat het geval. De Mercedes-coureur wint vrijwel alle races en rijgt de kampioenschappen aan elkaar, met dit jaar zo goed als zeker zijn zevende kampioenschap waarmee hij het record van Michael Schumacher evenaart.

De enige coureur die hem af en toe kan bedreigen is Max Verstappen. De Nederlander heeft heeft alles in zich om uiteindelijk de records te breken die Lewis Hamilton momenteel vestigt, beweert ex F1-coureur Alex Wurz. Gezien het huidige niveau van dominantie dat Hamilton geniet, zouden er maar weinigen tegen hem wedden om er acht titels van te maken in 2021 en meer dan 100 overwinningen achter zijn naam te schrijven.

Records Hamilton en Schumacher

Wurz is de huidige voorzitter van de GPDA, en gelooft wel dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Verstappen zijn eigen geschiedenis gaat schrijven. Tegen de Oostenrijkse omroep ORF zei de voormalig coureur van Benetton en testcoureur van McLaren: "Met Red Bull of met een ander team zou hij natuurlijk moeten hopen op een auto die wereldkampioen kan worden, die altijd up-to-date is of in ieder geval op het niveau van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc."

"Dan kan hij zelfs Lewis Hamilton en Michael Schumacher inhalen in de recordboeken. Hij heeft wat nodig is om dat te doen."

Verstappen allerbeste ooit

Eén ding dat Verstappen inderdaad aan zijn zijde heeft is tijd, want hoewel 2020 zijn zesde seizoen op de grid is, is Max nog maar 22 en had hij de jongste wereldkampioen kunnen zijn als Red Bull een auto had geproduceerd die sterk genoeg was om Mercedes te verslaan.

De 46-jarige Wurz gelooft niet in wonderen en ziet dan ook geen kans op de titel om dat record alsnog in handen te krijgen: "Er moet een wonder gebeuren voordat hij zichzelf terug in de strijd om de titel katapulteert, maar hij is een gezonde realist. Pessimisme is geen mentaal probleem voor hem."

"Hij geeft altijd alles en voor mij is het één van de allerbeste coureurs die we ooit hebben gezien. Als je je voorstelt dat hij nog steeds de jongste wereldkampioen kan worden, dat nu op naam staat van Sebastian Vettel, dan heeft hij nog zoveel jaren voor zich, maar hij heeft al zoveel ervaring opgedaan."