Daniel Ricciardo: "Max Verstappen gaf niets om vervelende mensen"

Daniel Ricciardo zegt dat zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen aanvankelijk de verantwoordelijkheid van het rijden voor een topteam niet begreep. Verstappen werd teamgenoot van Ricciardo bij Red Bull Racing in 2016, toen hij Daniil Kvyat verving. Tijdens zijn debuut voor het Oostenrijkse team won hij meteen zijn eerste race. De Grand Prix van Spanje in 2016 was zijn eerste Grand Prix-winst en tevens pakte hij het record van jongste Grand Prix-winnaar ooit in de F1.

Veel experts waren het al snel eens dat Verstappen bijzondere kwaliteiten bezit die andere coureurs niet hebben of tonen. In zijn beginperiode bij Red Bull leidde zijn onervarenheid tot nogal grillig rijgedrag en spraakmakende incidenten die hem echter weinig lof opleverde bij zijn collega's.

Geduld Ricciardo

Ricciardo zijn geduld werd op de proef gesteld door de Nederlander toen ze samen crashten tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018. Als gevolg hiervan waren beide coureurs uit de race en scoorde het team 0 punten. Mede door dit incident tussen Verstappen en Ricciardo besloot de Australier om te vertrekken bij Red Bull en over te stappen naar Renault voor 2019.

Verstappen onvolwassen

De vrolijke Australiër geeft toe dat Verstappen destijds onvolwassen was. Hoewel zijn aanpak voordelen had, miste hij ook een gevoel van verantwoordelijkheid.

"Ik denk dat de eer gaat naar Max, en veel van wat er is gebeurd had te maken met zijn leeftijd. Het had een keerzijde met een stukje onvolwassenheid, maar het had ook zijn positieve kant met het feit dat hij gewoon nergens om gaf en zich nergens druk om maakte."

"Hij gaf niets om vervelende mensen of de risico's, het was 'Ik ga rijden en zo hard als ik kan'. Ik denk dat hij waarschijnlijk de verantwoordelijkheid niet begreep, hij reed een beetje met veel vrije wil, wat een paar keer goed voor hem werkte."