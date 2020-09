Daniel Ricciardo raakte gefrustreerd door snelheid van Alex Albon

Daniel Ricciardo heeft met Renault-teambaas Cyril Abiteboul een weddenschap gesloten; als het de Australiër lukt om met de RS20 op het podium te komen, nemen beide mannen een tattoo die ze voor elkaar uitkiezen. Het leek er even op dat dit in Monza zou lukken maar afgelopen weekend in Mugello reed Ricciardo zelfs op de tweede plek.

Na de laatste herstart reed hij tweede achter Lewis Hamilton. Hij werd echter al snel ingehaald door Valtteri Bottas en later ook door Alexander Albon. De Australiër had echter niet zien aankomen dat de Red Bull-coureur hem in zou halen.

Snel in laatste sector

Ricciardo toonde zijn verbazing aan motorsport-total.com. De vrolijke coureur zei hierover: "Ik dacht bij mezelf: waar kwam dit tempo ineens vandaan? Tegen het einde van de race zette Albon plotseling grote stappen. Het was frustrerend."

Albon was vooral snel in de laatste sector. "Daardoor was hij in staat om in mijn slipstream te rijden en DRS te halen. Dat was de beslissende sector, en daar leek hij echt sterk te zijn", legt Ricciardo uit. Toen Albon hem ingehaald had kon de Renault-rijder het accepteren. "In mijn achterhoofd dacht ik: 'Oké, de jongen heeft nog nooit op het podium gestaan."

Hoewel zijn race net een podium miste, kijkt Ricciardo positief terug op de race. "Je hebt hier meer downforce nodig en we waren niet bijzonder sterk op dit soort circuits. Dus het resultaat in Mugello is echt bemoedigend."

Ontwikkeling Renault

De Renault-coureur ziet dat de auto steeds beter wordt. "Het is nog steeds erg krap op het middenveld, maar op zondag is onze racesnelheid zeker solide. Als we vooraan kwalificeren, zitten we in een goede positie."