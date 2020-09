Martin Brundle: "Iedereen wist dat dit ging gebeuren"

Het was afgelopen weekend een spektakel in Mugello vanwege verschillende incidenten. De grootste op zondag vond plaats op het rechte stuk na de herstart van de Safety Car. De coureurs waren in de war toen de race opnieuw was begonnen en dit zorgde ervoor dat de coureurs als een accordion in elkaar doken. Veel coureurs kregen uiteindelijk een waarschuwing vanwege wisselende snelheden en Bottas werd 'vrijgesproken' omdat hij het tempo mocht bepalen.

Tijdens de race gaven diverse coureurs hun mening richting de teams maar na de race barstte de kritiek flink los. Romain Grosjean was bijvoorbeeld behoorlijk fel op 'degene vooraan'. Maar uiteindelijk verliep alles volgens de regels en Martin Brundle stelt in zijn column bij Sky Sports dat de communicatie van de teams op de pitmuur beter had moeten zijn.

Communicatie en concentratie

De voormalig F1-coureur zei over Valtteri Bottas, die door velen wordt gezien als aanstichter: "Het was zijn recht om het tempo als leider te bepalen en te versnellen wanneer hij wilde. Degenen in de tweede helft van het veld waren zo gefocust op elkaar dat ze al aan de herstart waren begonnen voor de leiders in de race dat deden. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties."

"Het was in zekere zin de perfecte storm. De lampen van de Safety Car gingen redelijk laat uit, maar we willen ook niet dat die lampen te laat uitgaan zodat er nog een extra ronde gereden moet worden. De afstand van start-finish naar de eerste bocht zorgde ervoor dat een ieder die de race zou leiden, zo laat mogelijk wilde accelereren om het moeilijker te maken om te slipstreamen."

"Iedereen had kunnen weten dat dit ging gebeuren. Dat weten de coureurs maar misschien hadden juist de mensen op de pitmuur de coureurs eraan moeten herinneren dat het punt van accelereren erg laat was. Ze zouden dit allemaal moeten weten en in hun achterhoofd houden."