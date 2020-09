Renault wil Alonso laten testen tijdens Young Driver Test in Abu Dhabi

Hij zal één van de oudste coureurs op de grid van volgend jaar zijn, maar Renault is in gesprek met de FIA ​​om Fernando Alonso in de auto te zetten tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi.

Volgend seizoen keert Alonso terug naar de Formule 1 en tekent bij Renault voor een derde termijn. Het seizoen 2021 markeert de eerste F1-seizoen van de Spanjaard sinds hij aan het einde van het seizoen 2018 wegliep van de sport en vertrok bij McLaren.

Na twee jaar uit de sport wil Renault graag wat tijd op het circuit vrijmaken voor hun terugkerende coureur. Volgens motorsport.com is het team uit Enstone, dat volgend seizoen de naam Alpine krijgt, in gesprek met de FIA ​​om te zien of het toestemming kan krijgen om Fernando Alonso te laten testen in Abu Dhabi tijdens de Young Driver Test, vlak nadat het F1-seizoen is afgelopen.

De regels voor de test voor jonge coureurs stellen dat een coureur, 'tenzij anders goedgekeurd door de FIA, tijdens zijn carrière niet aan meer dan twee F1-races mag hebben deelgenomen'.

Alonso niet in vrije training

Renault-teambaas Cyril Abiteboul vertelde dat Renault al heeft uitgesloten om de Spanjaard in de auto te zetten voor een vrije training. De Fransman: "Aanvankelijk had Alonso de benadering, ik rijd als ik rijd. Inmiddels krijg ik het gevoel dat hij het heel graag wil, ook in de huidige auto. Daarom kijken we naar de mogelijkheid om dat te doen, maar we zijn erg verstandig."

"Ik heb het niet over een vrije training, want eerlijk gezegd heeft hij dat niet nodig: hij heeft de aandacht die een vrije training met zich mee brengt ook niet nodig. We hebben een kans nodig tijdens de Young Driver Test, we zouden hem graag in de auto willen zien, want ik voel dat hij er honger naar heeft."