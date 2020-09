Sebastian Vettel: "Staande start na rode vlag is oneerlijk"

De race van zondag kende twee rode vlag-situaties waardoor er twee keer banden gewisseld mocht worden zonder verdere overtredingen van het reglement of tijdstraffen. Daarnaast werd er opnieuw gestart en dus kwam er geen start achter de Safety Car maar een staande start, zoals bij het begin van de race.

Toen de regel enkele tijd geleden werd ingevoerd kwam er veel gejuich maar inmiddels vinden veel coureurs maar ook fans een soort competitievervalsing. Ook Sebastian Vettel is het niet helemaal ermee eens en vindt de regel oneerlijk voor sommige coureurs, afhankelijk van de kant van de baan waar je start.

Stukjes rubber

De Duitser zei na de race tegen Sky Sports: "Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel starts op één dag heb gedaan, normaal gesproken heb je er maar één. Ik moet zeggen dat ik geen grote fan ben van die regel met opnieuw staand starten na een rode vlag, want als je aan de goede kant van de baan staat, is dat een enorm voordeel ten opzichte van aan de vuile kant van de baan. De ideale lijn heeft op dat moment namelijk veel meer rubber."

"Dat hebben we al in Monza gezien. Halverwege de race zijn er veel stukjes rubber naast de racelijn en ik vind het gewoon niet eerlijk. Misschien moeten we ons concentreren op het bouwen van auto's om in te halen en ze niet alleen in een loterij gooien."