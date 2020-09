Ferrari brengt updates naar Grand Prix van Rusland

Ferrari reed dit weekend haar duizendste Grand Prix in de Formule 1. Ter ere van het 'feestje' voor de Italianen werd deze race verreden op het circuit van Mugello, waarvan Ferrari eigendom is. Het prachtige bergachtige circuit gaf Sebastian Vettel en Charles Leclerc echter weinig om voor te juichen.

Het team zit middenin een crisis en was één van de slechts twee teams die de Toscaanse Grand Prix met twee auto's voltooiden, samen met oude rivalen Mercedes. Veel punten scoorden ze echter niet voor het wereldkampioenschap, met respectievelijk Charles Leclerc en Sebastian Vettel op P8 en P10.

Updates maken geen verschil

Ferrari-teambaas Mattia Binotto weet dat er dingen moeten veranderen. In gesprek met Sky Italië zei de leider: "Het is een moeilijk project, het is geen uitgemaakte zaak. Charles Leclerc heeft gelijk, we zijn teleurgesteld. Het tempo zat er niet in dit weekend. Na een paar ronden waren we de snelheid kwijt en dat zie je terug in het resultaat. Er is geen verklaring voor."

"Er komen updates voor de volgende race, maar het maakt geen enkel verschil. We hebben een stap terug naar nul nodig."

Volgens de 50-jarige Italiaan wordt er alles aan gedaan om te verbeteren. "We werken ook hard in de fabriek om het basispakket te corrigeren, ook met het oog op 2021. Op de kleine veranderingen kunnen we niet rekenen. De situatie van onze concurrenten is anders dan die van ons, ons probleem is fundamenteel en we hebben meer tijd nodig."

Ferrari scoorde slechts vijf WK-punten tijdens hun 1000ste race op Mugello.