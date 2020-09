Red Bull-teambaas: "Hamilton wordt door Mercedes voorgetrokken"

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat rivaliserend team Mercedes dit jaar duidelijk de voorkeur geeft aan Lewis Hamilton boven Valtteri Bottas. Hamilton ligt op schema om het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher te evenaren als hij dit seizoen zijn huidige traject voortzet en zal waarschijnlijk ook het record van 91 overwinningen uit de boeken rijden, dat nu nog op naam staat van de Duitser.

Mercedes is er altijd trots op geweest zijn coureurs gelijke kansen te geven in hun strijd om de titel, maar Horner gelooft dat Hamilton dit jaar een voorkeursbehandeling heeft gekregen. De teambaas van Max Verstappen zei hierover: "Het is duidelijk dat Mercedes de voorkeur geeft aan Lewis. Je ziet het aan de strategie, de positionering van de auto's enzovoort. Waarom zouden ze Bottas bijvoorbeeld niet op twee stops hebben gezet in Spa tijdens de Belgische Grand Prix vorig weekend? Dat zou hem de kans hebben gegeven om de race te winnen."

"Het probleem is dat alles dit jaar op Lewis is gericht tijdens zijn jaar om records te breken. De realiteit voor Valtteri is dat hij geen kans krijgt als hij zich niet voor Lewis kwalificeert."

Verstappen de underdog

Gevraagd naar de kansen van Verstappen om het gevecht naar Hamilton te brengen, nu hij 47 punten achterstand heeft op de Mercedes-coureur met nog negen races te gaan, zei Horner dat het vanaf het begin van het seizoen duidelijk was dat Red Bull de underdog was.

"We zijn nog steeds de outsiders. Hamilton en Mercedes waren de favorieten voor beide titels toen we aan dit seizoen begonnen, maar er is nog een lange weg te gaan, want we zijn pas net halverwege. We geven nooit op en we behandelen elke race als een finale en we bevinden ons in een positie waarin we niets te verliezen hebben."