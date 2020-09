Toekomst Lewis Hamilton hangt niet af van Toto Wolff

Eind dit jaar verloopt het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes. De 35-jarige coureur is op weg om zijn zevende kampioenschap te behalen en hiermee het record van Michael Schumacher te evenaren.

Teamgenoot Valtteri Bottas verlengde enkele weken geleden zijn contract met het Duitse team voor 1 jaar en blijft dus in 2021 in één van de stoeltjes van Mercedes rijden. Hamilton wil graag blijven, zegt dat ook vaak maar officieel hebben Toto Wolff en Hamilton nog niet gesproken over een langer verblijf.

Nieuw contract

Sommige insiders in de paddock zeggen dat het verblijf van Hamilton afhangt van de toekomst van Toto Wolff. Ook het contract van de teambaas zou verlengt moet worden maar de leider in het WK zegt dat hij niet zijn toekomst koppelt aan die van Wolff: "Mijn toekomst staat los van die van Toto. We werken goed samen, maar een paar jaar geleden ging mijn engineer naar Ferrari, dus er zijn altijd veranderingen geweest binnen het team. Je moet altijd doen wat je denkt dat het beste voor je is."

Hij zei dat hij hoopt dat er snel een deal komt. Hamilton: "Het is te vroeg om te zeggen, maar ik zou het heel leuk vinden als er een nieuwe deal komt. Ik heb het naar mijn zin bij Mercedes te zijn, ik werk goed samen met het team en met Toto. Er is geen limiet aan wat we samen kunnen doen."