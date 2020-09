Daniil Kvyat ziet teamgenoot Gasly winnen: "Alles ging fout bij mij"

De positie van Daniil Kvyat komt langzaam onder druk te staan. De Rus rijdt sinds vorig jaar weer voor Toro Rosso / AlphaTauri nadat hij het jaar ervoor reservecoureur was geweest voor Ferrari en ook veel simulatorwerk verrichtte voor het Italiaanse team. Uiteindelijk werd hij weer in de genade genomen bij de Red Bull-familie en mocht in het stoeltje naast Pierre Gasly plaatsnemen.

Positie onder druk

Bij AlphaTauri kent hij wisselende momenten maar legt het vaak af tegen Gasly, die meer opvalt en hoogtepunten kent dan Kvyat. Uiteraard was de winst van gisteren in Monza een extreem geval, dat dient gezegd te worden, maar Kvyat heeft vaak moeite om de snelheid te vinden die Gasly wel heeft. Waar de Fransman vorige week complimenten kreeg van Helmut Marko, zei de Oostenrijker juist over Kvyat dat hij niet presteert zoals Red Bull van hem verwacht.

Daarmee wordt de druk op Kvyat opgevoerd, mede omdat motorpartner Honda erdoor wil drukken dat Yuki Tsunoda volgend jaar in het zitje van Kvyat komt te zitten.

Felicitaties aan Gasly

Terwijl Gasly de Grand Prix van Italie won in Monza, werd zijn teamgenoot slechts negende. Bij Kvyat ging echter alles mis: "Het was voor mij een bewogen middag. Ik ben uiteraard blij voor Pierre, dus mijn felicitaties gaan naar hem en het team."

"Als ik naar mijn eigen race kijk dan is na alles wat er is gebeurd de negende plaats het maximaal haalbare. Het moment dat de Safety Car kwam, de banden waarop ik de race was gestart, alles ging mis. Alles wat mis kon gaan met de strategie ging ook mis bij mij en bij Pierre was het precies andersom. Niettemin is dit geweldig voor hem dat hij deze kans heeft benut, daar ben ik blij om."

Met dezelfde wagen eindigde Kvyat dus op P9 maar hij is tevreden: "Om eerlijk te zijn ben ik tevreden met mijn negende plaats en de race die ik heb gereden. Ik ben uiteraard teleurgesteld dat met deze gekke race ik daar niet sta maar er zat voor mij niet meer in."