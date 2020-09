Lando Norris derde op vrijdagmiddag: "Geen goede dag"

Lando Norris is niet uitgesproken blij terwijl hij op vrijdag de derde snelste tijd noteerde tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Italië op vrijdagmiddag. De McLaren-coureur reed in de ochtend de achtste snelste tijd.

"Niet de beste vrijdag, gewoon vanwege het feit dat ik weinig kon rijden. We kregen niet echt de kans om met veel brandstof te rijden, dus we zitten niet in de beste uitgangspositie. We zijn in goede vorm voor zaterdag, maar we lopen nog wat achter op het voorbereiden voor de race. Dus we moeten misschien de derde training opofferen om nog wat runs met veel brandstof te kunnen doen."

Norris moest vrijdag met een verwacht probleem met zijn power unit veel tijd doorbrengen in de pitstraat gedurende het grootste deel van de tweede training. Zijn snelle tijd zette hij dus met weinig brandstof in zijn McLaren. Zijn tijd zette hij later dan alle concurrenten, waardoor Norris kon profiteren van een iets meer 'ingereden' baan die dus meer grip bood.

Zijn teamgenoot Carlos Sainz zette zijn snelste tijd tijdens VT2 eerder in de sessie dan Norris. Daarbij werd Sainz ook nog opgehouden, toch leverde het hem de zesde tijd op. Tijdens de eerste trianing kwam Sainz tot de tiende tijd. Bemoedigend, meent de McLaren-coureur.

"Het was een degelijke vrijdag en onze snelheid is bemoedigend. We hebben volgens mij een aantal sterke sessies gereden waarin we het voor elkaar kregen om veel verschillende afstellingen te combineren. We waren in staat om wat ronden te rijden zonder een 'tow' (slipstream, red.). We moeten ons nog eens in de data verdiepen waar het gaat om de langere stints, maar ik ben over het algeheel wel tevreden: het verliep tot nu toe allemaal op rolletjes."

Toch wil Sainz nog wat meer vertrouwen vinden, want daar is op dit hoge snelheidscircuit wel behoefte aan, zegt hij. "Ik heb een redelijk gevoel, maar op dit circuit wil je een goed vertrouwen hebben gedurende de hele ronde, je wilt vertrouwen hebben tijdens het remmen en in de snelle knikken. Ik ben nu nog niet helemaal vol vertrouwen zoals ik zou willen doordat ik ook wat minder ronden kon rijden dan ik had gewild. We zullen zorgen dat we dat goed maken zaterdag. Als met al wel een goed uitgangspunt dat we dit weekend verder willen uitbouwen."