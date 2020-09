Pierre Gasly begrijpt er niets van

Pierre Gasly en AlphaTauri hadden een uitstekende vrijdag met een zesde en vierde plaats tijdens de vrije trainingen voor de Italiaanse Grand Prix. In feite strijden ze om de top vijf en misschien wel de laatste podiumplaats. Een klein probleempje aan de schokdemper aan het einde van de tweede vrije training mocht de pret niet drukken.

Na afloop van de vrijdag zei de Fransman tevreden te zijn tegen ESPN: "Dit is veruit onze beste vrijdag sinds de start van het seizoen. Helaas hadden we een klein probleempje met de schokbreker aan het einde van onze longrun, maar over het algemeen zijn we redelijk tevreden."

Dicht bij de top

Gasly en AlphaTauri zullen voorafgaand aan dit weekend niet zijn genoemd als kanshebbers voor een top vijf positie. Zelf verbaast de Fransman zich hier ook over. Desalniettemin behoort het nu tot de reële mogelijkheden, zeker gezien het feit dat hun concurrenten wellicht meer last hebben van de nieuwe richtlijnen rond het verbod van de Party Mode.

"Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar onze snelheid vandaan komt, ik begrijp er niets van. Het is zelfs een verrassing om ons zo dicht bij de top te zien. Ik denk dat onze aanpassing met weinig downforce goed werkt, maar ik denk dat we op zaterdag nog wel wat kunnen verbeteren."