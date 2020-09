Irritatie bij Renault: "Waarom komt verbod op Party Mode midden in het seizoen?"

De FIA ​​heeft een verbod op de Party Mode in de Formule 1 ingevoerd. Vanaf de Italiaanse Grand Prix mogen de teams tijdens de kwalificatiesessies niet langer de Party Modus, de agressieve motorinstelling, gebruiken. Mercedes lijkt hier last van te hebben, maar technisch directeur van de motor bij Renault Remi Taffin weet de zaken te nuanceren.

Race of kwalificatiemodus

Er zullen winnaars en verliezers zijn volgens Taffin. In gesprek met motorsport-magazin.com zegt de Fransman: "Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers, maar we weten niet hoeveel er verloren zal gaan. Het is vooral vervelend dat we nu onze auto's hebben gebouwd met een race-modus en een kwalificatiemodus. Ik vind het ook irritant dat er midden in een F1-seizoen een verbod hierop komt."

"We hebben ons werk gedaan en halverwege het seizoen moeten we ons werk aanpassen. Het team dat zich aanvankelijk meer op de race concentreerde, zal profiteren van het verbod. Teams met een focus op kwalificatie zullen eronder lijden."

Uit de races van het seizoen 2020 kan worden geconcludeerd dat Mercedes zich vooral op de kwalificatie heeft gericht. Het Duitse team is op zaterdag altijd oppermachtig. Zondag weet Red Bull Racing echter in de vorm van Max Verstappen dichtbij te komen. Betekent dit dat Red Bull Racing nu een stuk dichterbij komt?

Taffin: "Je kunt een deel van je kwalificatiemodus gebruiken voor de race, maar je kunt in die modus geen 60 ronden rijden terwijl je de dag ervoor maar drie of vier ronden rijdt. We weten tenminste hoe het werkt. Ik ben er vrij zeker van dat Mercedes zonder een bruikbare kwalificatiemodus hard genoeg zal werken om een goede motorstand te vinden, snel genoeg voor zowel de kwalificatie als de race."