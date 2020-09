Renault wil wederom in gevecht met Red Bull in Monza

Nadat Esteban Ocon afgelopen weekend zijn beste resultaat ooit wist te evenaren tijdens de Grand Prix van België, hoopt hij dat in Monza te herhalen dit weekend.

Vooral trots op inhaalactie op Albon

In de laatsets ronden voor de finish wist Ocon in België de Red Bull van Alexander Albon te verslaan. Dat resultaat wil hij herhalen in Monza.

Ocon: "We hebben op Spa-Francorchamps laten zien wat we kunnen, en ik denk dat we dit weekend hetzelfde kunnen als we ons plan goed uitvoeren. Ik was blij met de race in Spa, vooral ben ik blij met de inhaalactie in de laatste ronde voor de vijfde plaats, waardoor we achter Daniel kwamen."

Daniel Ricciardo wil méér na beste race met Renault tot nu toe

Met de vierde plaats en de snelste ronde in België genoot Daniel Ricciardo van zijn beste race tot nu toe met Renault. Ricciardo verwacht ook hoge ogen te gooien komend weekend. Hoewel stratencircuits meer zijn ding zijn, denkt hij het goed te kunnen doen in Monza.

Ricciardo: "Monza is een van mijn favoriete races. Het is waarschijnlijk niet typerend voor mijn stijl, want ik hou van stratencircuits met muren waar je rakelings langs scheert. Maar Monza is high-speed en erg leuk, vooral het rijden met lage downforce is gaaf."

Vertrouwen

"Ik heb er alle vertrouwen in dat we kunnen scoren in Monza, vooral na onze prestatie in Spa. We hebben laten zien wat we kunnen op een circuit met weinig downforce, zowel in de kwalificatie als in de race. Het resultaat was geweldig in Spa, dus we zijn vastbesloten om het dit weekend opnieuw te doen."

Ook Ocon ziet het wel goed komen in Italië, gezien de snelheid tijdens de vorige race. "Onze prestaties in Spa laten zien dat we dat we tot mooie dingen in staat zijn. Op deze vergelijkbare (snelle) baan moeten we weer stevig in de punten kunnen komen. Grootste uitdagingen van Monza is snelheid en remmen in rechte lijn. Je hebt goede remmen nodig als je met hoge snelheid op de bochten af komt. De motor gaat een grote rol spelen zoals dit soort circuits die een goede motor vereisen."