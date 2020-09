Hoewel het Grand Prix weekend in Belgie op het circuit van Spa-Francorchamps net achter de rug is kijken we nog even terug in de geschiedenis. Op 27 augustus 2000, nu 20 jaar geleden, vond de Belgische Grand Prix plaats met Mika Hakkinen die net tweemaal wereldkampioen was geworden en Michael Schumacher in de Ferrari op jacht naar zijn derde en eerste titel bij het Italiaanse team.

De twee hadden altijd vanaf begin af aan veel respect voor elkaar en dat was ook te zien bij de inhaalactie voor de overwinning. Michael Schumacher dacht Hakkinen te slim af te zijn maar achterblijver Ricardo Zonta wist niet wat hem overkwam. Volgens velen is dit de mooiste inhaalactie ooit.

Na afloop sprak tijdens de persconferentie over zijn actie. Hij vertelde dat het 'Plan B' was om 'The Michael' op die manier in te halen. Bekijk hieronder de prachtige videobeelden: