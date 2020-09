Lewis Hamilton stopt met Franse les

Lewis Hamilton wil zichzelf altijd verbeteren en ontplooien als mens. De Brit is naast F1-coureur ook 'rapper', nadat hij enkele maanden geleden bekend maakte dat hij 'Rapper XDNA' is. Ook zet hij zich al jaren in voor de witte tijger, waarmee hij al regelmatig op de foto is verschenen op social media.

Hamilton is gek

Hamilton spreekt als Brit uiteraard Engels maar wilde ook de Franse taal leren, al gaf hij die missie al snel op. De zesvoudig wereldkampioen vertelde de Belgische omroep RTBF dat hij zijn tweede taal wilde leren tijdens de lange pauze van het coronavirus.

De Mercedes-coureur: "Ja, dat klopt, ik heb het geprobeerd, maar het duurde niet lang. Ik ben ook gek, ik wilde de lessen van een week op één dag doen. Na zes dagen had ik het equivalent van zes weken les gedaan, maar het was te intens, ik deed duidelijk te veel en ik stopte ermee."

Contract Mercedes

Een dringender probleem is misschien zijn aflopende Mercedes-contract, maar teambaas Toto Wolff zegt dat ze daar binnenkort over zullen praten.

Tegenover Bild zei Wolff: "Misschien komt de tijd binnenkort dat we echt moeten praten, maar we hebben allebei helemaal geen stress, ook al klinkt dat vreemd."