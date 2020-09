Carlos Sainz: "Ferrari moet een zeer, zeer, zeer, zeer grote stap maken"

Carlos Sainz werd nog voor dit F1-seizoen begon, aangekondigd als opvolger van Sebastian Vettel. Daarmee komt een droom uit voor de Spanjaard, die Ferrari-coureur wordt en dus in een topteam kan rijden. De huidig McLaren-coureur had echter niet verwacht, zoals velen, dat Ferrari zoveel problemen zou kennen als dit seizoen.

Voor 2021 zegt Sainz dat Ferrari een zeer, zeer, zeer, zeer grote stap moet maken met de motor. De Spanjaard steunt echter het legendarische Italiaanse team om het voor elkaar te krijgen.

Grote stappen gauw thuis

In gesprek met Spaanse media zei hij na de race van zondag in België: "Renault heeft er drie jaar over gedaan en Honda heeft er ook wat tijd voor nodig. Maar het feit dat Renault zo dicht bij Mercedes staat, toont nu aan dat het kan."

"Er is nog een lange weg te gaan en er zal een zeer, zeer, zeer, zeer grote stap voor nodig zijn om terug te komen waar de rest van ons is. Maar als één team het kan, is het Ferrari. Ik zal de eerste zijn die in de fabriek pusht om meer prestaties te vinden. Ik zal iedereen pushen zodra ik er ben."

Geen sterke punten

De man die Sainz vervangt, Sebastian Vettel, zegt dat Ferrari op elke afdeling werk te doen heeft. Vettel: "We hebben eigenlijk best veel geleerd in Spa. We hebben de echte zwakte van de auto kunnen ontdekken, namelijk dat er geen sterke punten zijn."