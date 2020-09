Toto Wolff: "F1 heeft meer circuits zoals Spa-Francorchamps nodig"

Een jaar geleden verloor F2-coureur Anthoine Hubert zijn leven in Spa tijdens de race op zaterdagmiddag. Afgelopen zondag was er opnieuw een grote crash met Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo in de hoofdrol en dus roepen sommigen op dat het legendarische circuit wordt bekrast.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt daar anders over: "De Formule 1 heeft deze oude circuits nodig waarop de coureur nog een verschil kan maken. We hebben er eigenlijk meer van nodig. In plaats van kritiek te leveren op het circuit, zou het beter zijn om te onderzoeken waarom het wiel van die auto kwam."

Fans teruggestuurd naar huis

Het circuit in Spa-Francorchamps heeft als zevende circuit succesvol een race weten te organiseren zonder toeschouwers. Een aantal Nederlandse fans deed verwoede pogingen om het circuit te bereiken. Zo probeerde een bus vol Nederlandse fans van Max Verstappen toch naar het circuit te komen maar werd door de Belgische politie teruggestuurd.

Andere fans die het wel lukte om binnen de poorten te komen werden met een warmtecamera van de Belgische Politie gezien waarna ze ieder een boete van 350 euro kregen en het circuit direct moesten verlaten.