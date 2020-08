Christian Horner klaar met opmerking van Toto Wolff

Het team van Mercedes domineert al ruim 7 jaar in de Formule 1. Nog nooit is een F1-team zo dominant geweest in de geschiedenis van de Formule 1 maar het Duitse team is dat gelukt. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat dit binnenkort zal veranderen.

Hoewel Red Bull Racing verwoede pogingen doet om Lewis Hamilton te kunnen verslaan met zijn Mercedes lukt dit heel af en toe maar niet steevast iedere race. Vooral in de kwalificatie is Mercedes ver weg van de concurrentie door de Party Mode, die vanaf Monza niet meer gebruikt mag worden.

Wolff wijst naar Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er dit jaar een gewoonte van gemaakt om ieder raceweekend vooral te wijzen op de snelheid van Max Verstappen. Wolff zei dit jaar meerdere keren: "De race is nog niet gestreden. Vooral Red Bull is heel snel en Max Verstappen kunnen we niet uitvlakken voor de race, die gaat het ons moeilijk maken."

Dat gebeurde vaker niet, dan wel. Veel fans irriteren zich al langere tijd aan die opmerkingen van Wolff omdat het meer voor de bühne is dan een realistische uitspraak.

Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt ook klaar te zijn met de uitspraken van Wolff. De Britse teambaas zei vrijdag tegen Sky Sports: "Toto Wolff houdt ervan om elke keer te roepen dat anderen de favorieten zijn, tot Mercedes haar motoren opschroeft. De werkelijkheid is dat geen enkel team bij hun echt in de buurt kan komen of met hun vechten."

Horner denkt wel dat in Spa-Francorchamps Max Verstappen een kans maakt op de overwinning, als Lewis Hamilton niet meteen buiten bereik raakt in de eerste paar ronden van de race.

Relatie Horner en Wolff

Christian Horner en Toto Wolff gaan vaak voor de camera normaal met elkaar om, maar achter de schermen kunnen de twee teambazen elkaar wel schieten. De geschiedenis is lang maar waar het echt mis ging is een paar jaar geleden. Christian Horner had een gesprek gehad bij de FOM om de opvolger van Bernie Ecclestone te worden, een positie die hij al lang begeerde.

Toto Wolff had tevens oren naar dezelfde positie en toen hij lucht kreeg van het feit dat Horner zo goed als binnen was voor de baan, nam hij contact op en begon men te twijfelen. Uiteindelijk kregen zowel Horner als Wolff de baan niet, maar Horner was woedend toen hij hoorde dat Wolff er een stokje voor stak.