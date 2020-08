Carlos Sainz: "Als het gaat regenen zit ik dik in problemen"

Carlos Sainz start morgen de Belgische Grand Prix vanaf de zevende stek, en dat is zijn beste kwalificatie ooit op dit circuit. Sainz is dan ook in z'n nopjes.

"Het ging lekker, ik ben blij. Ik reed in Q1 gelijk mijn beste tijd, en dat geeft aan dat we steeds beter worden en het is een goed teken dat mijn vertrouwen in de auto vertrouwen in de auto steeds groter is geworden."

Terwijl Carlos in de regen vaak goed voor de dag komt, hoopt hij dat de druppels morgen juist weg blijven, dat blijkt als hem wordt gevraagd of hij op regen hoopt.

Sainz: "Ja, ik hoop het (dat het gaat regenen, red.)" Carlos begint te vervolgens te lachen en legt uit: "Als er één reden is waarom juist niet hoop dat het ergens gaat regenen, dan is dat juist hier", vertelt hij de presentatoren van Sky.

Carlos Sainz vervolgt: "Want we hebben er namelijk voor gekozen om hier te rijden met super weinig neerwaartse druk. We hebben geprobeerd met veel neerwaartse druk te rijden, maar bij onze auto werkte dat niet. De auto werd daar nerveus van, dus we hebben daarna de keus gemaakt om juist met minimale downforce te gaan rijden. Dus als het gaat regenen, kom ik in de problemen. We hebben het op z'n minst wel geprobeerd."

Ferrari in de problemen

Als hem wordt gevraagd hoe pijnlijk het is om te zien hoe ver Ferrari, het team waar hij volgend jaar rijdt, is weggezakt, zegt Carlos:

"Het is niet goed. Zij zullen de eersten zijn die toegeven dat het niet goed met hen gaat. Als je zoveel vermogen kwijt raakt, wat niet de normale trend is omdat je normaal gesproken alleen maar verbetert, dan weet je gewoon dat je problemen krijgt hier in Spa. Juist hier heb je veel vermogen nodig, als je dan in de eerste races ziet dat ze zoveel vermogen kwijt zijn, dan kan ik wel begrijpen dat ze hier nu dus enorm achterop raken."

Sainz hoopt wel dat de snelheid weer terug gevonden gaat worden, zeker omdat hij er volgend jaar zal racen.

"Ferrari moet een hele, hele, hele, hele grote stap zetten"

"Natuurlijk hoop ik dat zij weer snelheid weten te krijgen in de motor. Ik ben de eerste die er in de fabriek zal zijn om de druk erop te zetten en om samen te zoeken naar meer vermogen zodra ik er ben. Ik zal iedereen motiveren zodra ik er ben. Ferrari heeft heel veel faciliteiten. Ik weet zeker dat ze extreem hard werken om meer vermogen te vinden wat ze in het ene op het andere jaar verloren zijn. De weg is echer nog lang en ze moeten echt een hele, hele, hele, hele grote stap zetten om weer op het niveau te komen waar wij allemaal op zitten. Maar ik denk dat als ze het ergens kunnen doen, dan is het bij Ferrari.