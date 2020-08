Red Bull-bazen onthullen: exit uit F1 kan altijd via een achterdeurtje

Doktor Helmut Marko bevestigt berichten dat elk team na elk seizoen toch de F1 zou kunnen verlaten. Ondanks dat alle teams dus hebben getekend in het nieuwe concorde-verdrag, is er via een extra clausule toch een achterdeurtje om F1 de rug toe te keren.

Na de theatershow die Toto Wolff opvoerde toen hij dreigde dat Mercedes serieus overwoog de F1 te verlaten, kwam de achterdeur-clausule ter tafel. Het inlegvelletje beschrijft de mogelijkheid tot een vroegtijdige afbreking van het Concorde-verdrag.

"Onderhandelen met Bernie Ecclestone was altijd leuk, maar Liberty was nogal nauwgezet, eerlijk gezegd. Wij waren eigenlijk het eerste team dat tekende in Barcelona”, zei Christian Horner van Red Bull Racing.

De jaarlijkse mogelijkheid om eventueel toch uit de F1 te stappen, maakt het voor Red Bull mogelijk om te tekenen ondanks dat zij nog niet weten of Honda ook na 2021 verder wil in F1, bevestigt Helmut Marko.

“Doordat je nu elk jaar kunt opzeggen, waren wij in de gelegenheid om toch aan te melden, ook al verbindt Honda zich tot nu toe pas tot eind 2021 aan F1. Je kunt het dus jaarlijks opzeggen, niets is dus nog zoals het vroeger was”, vertelt de Oostenrijkse Doctor Helmut Marko, die overigens zijn Doctoraal behaalde in de rechtsgeleerdheid.

“Honda’s contract met ons loopt af in 2021, dus het was cruciaal dat de financiering van de motorenleverancier en de teams gescheiden blijven.”

Helmut Marko voegde eraan toe dat hij blij is met de nieuwe en eerlijkere verdeling van het sponsorgeld binnen de F1-wereld. “Wat we nu minder binnen krijgen via Red Bull, dat komt er alsnog weer bij via Alpha Tauri”, aldus Marko.