Max Verstappen: "De auto leeft en beweegt op Spa-Francorchamps"

Het wordt in 2020 alweer de zesde thuisrace voor Max Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Red Bull-coureur kende tot nu toe wisselende resultaten op het circuit in zijn achtertuin. Onderaan dit artikel een lijst van die resultaten van de voorgaande vijf jaar bij Toro Rosso en Red Bull Racing.

De zesde race zal eveneens moeilijk gaan worden als het om de winst gaat. Mercedes domineert en heeft dit weekend in de kwalificatie nog altijd het voordeel van de Party Modus. De Nederlander verwacht tevens dat andere teams dicht bij het Oostenrijkse team in de buurt zullen komen qua tijden.

Leven in Spa-Francorchamps

Max Verstappen kijkt uit naar komend weekend, zo zegt hij in de preview van Red Bull: "Ik hou van Spa-Francorchamps, het is mijn favoriete circuit op de kalender, dus ik kijk er altijd naar uit om daar te rijden. Het is ook een beetje ouderwets met op sommige plaatsen niet al te veel uitloopstroken. Er zijn over het hele circuit hoogteverschillen, je gaat op en neer en er zijn weinig langzame bochten, wat altijd erg fijn is in een F1-auto omdat je echt de volle snelheid ervaart. Vooral de middelste sector op Spa geeft je dat gevoel."

"Mijn favoriete deel van het circuit is vooral Pouhon, de snelle linkse bocht, die is echt snel. De juiste balans vinden in de sectoren één, twee en drie met het lange rechte stuk en het infield is cruciaal en daarom zijn er hier en daar altijd compromissen. Je rijdt ook met vrij lage downforce, dus een lage vleugel, wat betekent dat de auto echt leeft en beweegt, wat het spannender maakt."

Resultaten Max Verstappen in België

2015 - Toro Rosso - P8

2016 - Red Bull Racing - P11

2017 - Red Bull Racing - DNF

2018 - Red Bull Racing - P3

2019 - Red Bull Racing - DNF