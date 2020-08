Gasly had toch liever in de Red Bull blijven rijden

‘Wat als..’

Iedereen droomt zo nu en dan wel eens een beetje weg bij die vraag. Fransman Pierre Gasly vraagt zich ook af: ‘Wat áls’..

Wat als hij nu eens niét was teruggezet van Red Bull Racing naar het opleidingsteam AlphaTauri?

Gasly beleeft sinds zijn terugkeer bij het juniorenteam van AlphaTauri een ware opleving. Nu hij ziet dat Alexander Albon het naast Verstappen niet heel veel beter doet in de Red Bull, doemt die ‘wat als’ bij hem op.

Over die degradatie terug naar het team dat hij als Toro Rosso al kende, zegt Gasly:

“Als ik dat had kunnen voorkomen, dan had het beter geweest. Want met Red Bull waren er samen duidelijk veel grotere dingen te bereiken”, zegt Gasly tegen The-Race.com.

Bij de jonge Franse coureur knaagt het nog wel eens, valt voorzichtig te concluderen als je hem zo beluistert.

Hoewel Gasly dit jaar in het B-team een soort wederopstanding laat zien, had hij toch liever in de Red Bull Racing naast Max Verstappen blijven rijden. Gasly worstelde naast Verstappen en stond volop onder druk, waardoor hij het op belangrijke momenten niet kon laten zien.

Alexander Albon lijkt nu in dezelfde stress rond te rijden als Gasly destijds. Het verschil met Verstappen is te groot waardoor ook Albon niet structureel in dienst van het team kan meerijden.

Nu Gasly annomiemer en met minder druk rondrijdt, presteert Gasly opvallend sterk. Zeker nu hij structureel zijn Russische teamgenoot Daniil Kvyat verslaat, zou je haast weer gaan denken: ‘wat als..’

Gelukkig staat de Fransman ook met zijn beide benen in de realiteit. “Uiteindelijk is de situatie nu niet anders dan hoe het is.”