"F1 staat aan vooravond van de grootste verandering ooit in deze sport"

Nu alle teams in de Formule 1 hebben getekend voor hun deelname aan F1 tot en met 2025, wacht de Formule 1 de "grootste verandering ooit."

Dat voorspelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. In het nieuwe concorde-verdrag zijn de teams een eerlijkere verdeling overeen gekomen van het prijzengeld. Bovendien is er een budget plafond afgesproken en komen er compleet nieuwe regels. Het moet een eerlijker speelveld opleveren met gelijke kansen voor alle teams, zegt Wolff.

Hoewel Wolff een paar weken geleden nog dreigde dat Mercedes wel eens uit de F1 zou kunnen stappen, zegt hij nu de verbazing niet te begrijpen over het feit dat het team nu alsnog snel tekende. Wolff dreigde dat Mercedes de Formule 1 wel eens kon verlaten, omdat er te weinig waardering voor het team zou blijken in de eerste versie van het concorde-verdrag.

Nu zegt Wolff: "Wij hebben altijd gezegd dat we willen blijven in de Formule 1, dus dat we nu alsnog snel hebben getekend is niet perse een verrassing. We zijn wel blij dat we de onderhandelingen tot een positief einde hebben gebracht."

Ook Mercedes bewoog de pen richting het papier. Alle teams tekenden binnen de eerste gestelde deadline voor het bekrachtigen van de historische Concorde-overeenkomst.

Na gesprekken met F1-baas Chase Cary tekende Mercedes sneller dan Wolff vooraf deed vermoeden. Wolff zegt nu: "We zijn toegewijd aan onze sport en we kijken vooruit naar de komende jaren."

Wolff voorspelt: "Daarin zullen we de grootste veranderingen gaan beleven die we ooit hebben gezien in de geschiedenis van de Formule 1. Dat vergt lenigheid van de teams, die met een open vizier zich snel zullen moeten aanpassen aan de nieuwe regels", zegt Wolff.