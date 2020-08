Stoffel Vandoorne: "Cultuur bij Mercedes zorgt voor dominantie"

Stoffel Vandoorne zegt dat de cultuur binnen het Mercedes-team ervoor zorgt dat het team zo dominant is. De voormalige McLaren-coureur verloor eind 2018 zijn F1-stoel, maar werd gecontracteerd door Mercedes voor het nieuwe Formule E-team en eindigde als tweede.

De Belg is ook de reservecoureur voor Mercedes in de Formule 1 en na te hebben gewerkt met het dominante team zegt hij te begrijpen waarom het zo sterk is. In gesprek met het tijdschrift Formule1: "Ik heb nu een goed beeld van dit team. Het is indrukwekkend hoe goed ze het hebben gedaan, om zo lang competitief te blijven."

“De groep mensen hier werkt in principe al 15 jaar samen. Ze kennen elkaar zo goed omdat er zo weinig personeelsverloop is. Maar wat erg belangrijk is, is dat de mensen niet bang zijn om fouten te maken en het toe te geven. Iedereen is gewoon constant op zoek naar verbeteringen, wat ik echt indrukwekkend vind."

Dominant voorbeeld

Vandoorne zei dat een perfect voorbeeld van de mentaliteit van Mercedes is wat er eerder dit jaar in Hongarije gebeurde.

"Mercedes had een enorme voorsprong, maar iedereen; de ingenieurs, de mensen die de motor ontwikkelen en alle anderen, hadden nog steeds de honger om vooruit te willen. Iedereen blijft zoeken naar vooruitgang, en dat is niet een cultuur die plotseling is ontstaan. Het is ontstaan ​​gedurende een lange periode. Er is helemaal geen speling."