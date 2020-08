Kimi Raikkonen: "Welke druk staat er dan op Sebastian Vettel?"

Kimi Raikkonen heeft de druk die op de schouders van zijn voormalige Ferrari-teamgenoot toeneemt, afgezwakt. Volgens ingewijden is Sebastian Vettel niet alleen gemarginaliseerd door een team dat zich volledig focust op Charles Leclerc, maar ook door de beruchte Italiaanse pers.

Voormalig Vettel-teamgenoot Raikkonen is het daar niet mee eens: "De druk of de aandacht is niet anders bij Ferrari dan bij elk ander team. Welke druk staat er dan op Sebastian Vettel? Als je alle bericht leest kan het erger lijken, maar ik heb er nog nooit zo naar gekeken."

Ferrari is Ferrari

Raikkonen zegt dat het grootste probleem voor Vettel niet zijn dreigende vertrek van Ferrari is, maar dat zijn auto niet zo competitief is als gehoopt. In gesprek met Speed Week zegt de 40-jarige coureur: "Het is nooit makkelijk als het niet gaat zoals gepland. Hier bij Alfa Romeo gaat het ook niet soepel, maar ik heb niet het gevoel dat het anders is dan Ferrari. De Italiaanse media kunnen natuurlijk hard zijn, maar daar kan niets aan worden gedaan."

"Het is voor de media altijd makkelijk om iets slechts te schrijven, maar na een goed optreden de volgende dag zijn ze weer allemaal je beste vrienden. Zo werkt het in deze branche."

Raikkonen adviseert Vettel daarom om zijn hachelijke situatie als niet anders te zien dan die van vele anderen in de Formule 1.

"Ik weet zeker dat hij niet erg blij is met de huidige situatie, maar dat zou hetzelfde zijn voor elke coureur in zijn situatie in elk ander team. Ferrari is Ferrari en de Italianen zitten er misschien dicht bovenop, maar dat verandert niets aan de manier waarop je je werk als coureur doet. Ik denk dat hij lang genoeg in deze sport zit om uit de situatie te komen."