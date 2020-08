Officieel: Dit jaar races met fans op de tribunes

De Formule 1-fans kunnen binnenkort weer naar de circuits. Dat heeft de Formule 1-organisatie vandaag zelf bekend gemaakt, samen met de laatste vier races op de kalender van dit jaar; Turkije, twee keer Bahrein en Abi Dhabi.

Eerder werd al bekend dat Rusland en Portugal werken aan de terugkeer van fans op de tribunes. In Rusland wil men 30.000 fans op de tribunes krijgen, in Portugal hoopt men zelfs op 50.000, zo maakte het circuit gisteren bekend.

De FOM heeft nu aangegeven dat het met iedere organisator van een race individueel gaat kijken naar de mogelijkheden. Het persbericht hierover stelt: "We kunnen bevestigen dat een aantal races in het aangepaste seizoen van 2020 open zal staan voor een beperkt aantal fans, inclusief hospitality, en we werken samen met elke promotor om de details af te ronden. Hoewel we willen dat zoveel mogelijk fans terugkeren zodra het veilig is, blijft onze prioriteit de veiligheid van de Formule 1-gemeenschap en de landen die we bezoeken, en we beoordelen de toegang van fans op basis hiervan."

"Omdat de COVID-19-pandemie voortduurt, blijven we een nauwe dialoog onderhouden met alle initiatiefnemers en lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat we op de veiligst mogelijke manier werken en elke nationale situatie nauwlettend volgen, inclusief reisbeperkingen en lokale gezondheidsprocedures."