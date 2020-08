Dit zijn de regels als je een F1-race in 2020 wilt bezoeken

Meerdere F1-teams maken zich zorgen over de aanstaande terugkeer van toeschouwers naar Formule 1-races. De Formule 1 kwam pas weer op gang terwijl het wereldwijde coronavirus nog in volle gang is. De enige manier om het F1-seizoen van 2020 te starten was zonder fans te racen, en zo geschiedde.

De organisatoren van de Russische Grand Prix verkoopt momenteel ongeveer 30.000 tickets voor de race in Sotsji, terwijl Portimao in Portugal plannen maakt voor 50.000 toeschouwers. De F1-teams zijn daar niet gerust op, zo meldt Bild am Sonntag: "Volgens onze informatie maken verschillende teams zich hier zorgen over en vrezen ze voor de gezondheid van hun teamleden."

Portugal kan 50.000 kaarten verantwoorden

Paulo Pinheiro, de circuitbaas van Portimao, vertelde Speed ​​Week dat het cijfer van 50.000 ongeveer de helft van de capaciteit vertegenwoordigt. "Het gaat erom dat we ons systeem niet overbelasten. Bij 50.000 is de druk aanzienlijk lager."

Pinheiro houdt vol dat, hoewel er veel toeschouwers aanwezig zullen zijn, dit geen terugkeer naar normaal betekent voor de Formule 1. "Alleen omdat toeschouwers zullen worden toegelaten, betekent niet dat alles zal worden toegestaan. Als je een kaartje koopt, krijg je het naar je huis gestuurd samen met tal van regels waarmee je akkoord moet gaan."

Regels om F1-race te bezoeken

Tot de regels behoren beperkingen voor waar huurauto's kunnen worden gehuurd, specifieke routes naar de locatie, gecontroleerde verplaatsingen rond het circuit en het dragen van een mondmasker.

"Het masker mag alleen worden verwijderd om te eten en te drinken en als je naar het toilet moet, dan kan dat alleen in overleg met de veiligheidsmensen op het circuit. Het zal niet zoals normaal zijn", zei Pinheiro.

Extra politie inzet

Hij zei ook dat 5.000 extra politieagenten in de nabijgelegen regio's zullen zijn om de toeschouwers te controleren.

"We gaan een groot evenement houden, maar iedereen moet de regels volgen. Wij zijn het proefkonijn voor alle toekomstige grote evenementen, dus de fans moeten zich correct gedragen."