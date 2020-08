Gerhard Berger: "Ik zou stoppen met F1 als ik Sebastian Vettel was"

Sebastian Vettel kan beter stoppen met Formule 1. Dat is het advies dat Gerhard Berger zijn voormalig pupil geeft. In de afgelopen dagen is het steeds waarschijnlijker geworden dat Aston Martin - momenteel Racing Point - bij Sergio Perez en zijn machtige sponsors zal blijven in plaats van de Duitser Vettel te contracteren.

Berger gaf aan Sky Duitsland toe dat hij in de plaats van Vettel alleen zou toetreden tot een bewezen racewinnaar. "Tenzij zich een speciale situatie voordoet, zal Red Bull geen optie zijn, net als Mercedes dat ook niet is", zo zei de voormalig teambaas van Toro Rosso.

"Als viervoudig wereldkampioen die nooit geblesseerd is geraakt, die een gezin heeft en een goed inkomen heeft gehad, zou ik liever de beslissing nemen en zeggen: Oké, tot ziens."

Kritiek op Vettel

Berger, die meer dan tien jaar geleden de teambaas van Vettel was bij Toro Rosso, verdedigde de 33-jarige ook tegen de harde recente kritiek van de Italiaanse pers.

"Als de ene Ferrari-coureur aan het einde van het jaar vertrekt en de andere de toekomst van het team is, zou je je frustratie meestal op de zwaksten dumpen, of degene die niet langer relevant is voor de toekomst. Dat is nu wat er ook gebeurt, hij krijgt overal de schuld van."